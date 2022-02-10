Ученые указали на смертельную опасность одного из препаратов

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Специалисты из Эдинбургского университета обнаружили смертельную опасность препарата "Парацетамол". Об этом говорится в исследовании ученых, пишет журнал Circulation.

Как утверждают эксперты, в больших количествах вещество способно повысить риск болезней сердца и инсультов.

Исследование проводилось с участием 110 добровольцев с высоким кровяным давлением в анамнезе. Некоторые из них четыре раза в день принимали "Парацетамол", а другие – плацебо.

Еще две трети испытуемых употребляли лекарства от гипертонии. В результате удалось установить, что в среднем у участников исследования повысилось артериальное давление.

Эксперты пришли к выводу, что регулярный прием препарата увеличивает риск сердечных заболеваний или инсульта примерно на 20%. После окончания исследования и прекращения приема препарата давление участников вернулось к изначальному уровню.

Ранее главный инфекционист Депздрава Светлана Сметанина посоветовала принимать жаропонижающие и противовирусные препараты при появлении первых признаков штамма коронавируса "Омикрон". Она отмечала, что симптоматика данной мутации вируса схожа с классическим проявлением ОРВИ.

