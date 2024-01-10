Глава Минобрнауки рассказал о финансировании в 2024 году

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В России в этом году увеличат финансирование науки и высшего образования на 104 миллиарда рублей по сравнению с 2023 годом. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на министра науки и высшего образования Валерия Фалькова.

По его словам, в рамках программы "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" на гражданскую науку и высшее образование выделяется около 1,2 триллиона рублей в год.

"В 2022 году это было 1 триллион 135 миллиардов, в 2023 году – 1 триллион 276 миллиардов, в 2024-м будет 1 триллион 380 миллиардов. Это финансирование покрывает всю сферу исследований и высшее образование", – отметил Фальков.

Еще в этом году увеличится финансирование фундаментальных исследований с 244 до 261 миллиарда рублей. Также ожидается, что бизнес увеличит количество инвестиций в фундаментальную науку. Например, в рамках проекта "Передовые инженерные школы" на каждый рубль из федерального бюджета в 2024 году привлекут более 1,72 рубля инвестиций.

"Наши университеты, институты чувствуют колоссальный интерес к научным разработкам со стороны бизнеса. Это во многом связано с геополитическими вызовами, санкциями. Многие технологии просто невозможно нигде взять, надо разработать их внутри страны", – заключил глава Минобрнауки.

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