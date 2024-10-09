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09 октября, 17:33

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NC: ученые открыли гены, с помощью которых растения справляются со стрессом

Британские ученые открыли гены, с помощью которых растения справляются со стрессом

Фото: 123RF/alfazetchronicles

Британские ученые открыли гены, которые помогают растениям справляться со стрессовыми воздействиями. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Nature Communications.

Исследователи выяснили, что некоторые гены производят антистрессовую молекулу, называемую диметилсульфониопропионатом (ДМСП). Оказалось, что большинство видов растений производят это вещество. Высокий уровень ДМСП позволяет им расти в соленой среде, которая бывает на побережье.

Исследователи изучили вид солончаковой травы – спартину английскую (Spartina anglica). Она производит высокие уровни ДМСП. Затем ученые сравнили ее гены с генами других растений, которые производят эту молекулу в меньших количествах.

Экосистемы солончаков, особенно те, где преобладает спартина, являются источниками ДМСП, поскольку эти растения могут синтезировать его в больших количествах. После этого команда определила три фермента, которые связаны с высоким уровнем продукции в спартине.

По мнению исследователей, это открытие может помочь повысить устойчивость сельскохозяйственных растений к стрессовым факторам.

Ранее британские ученые выяснили, что пчелы, находящиеся в состоянии стресса, склонны принимать пессимистичные решения и впадать в уныние.

Пчел научили распознавать цвета и разделили на две группы. Одну из них подвергли стрессу, имитируя нападение хищника. После этого пчелы выбирали цветовой сигнал, означающий отрицательное событие.

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