Таиланд впервые за 15 лет запустил свой спутник

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Впервые с 2008 года Таиланд вывел свой второй спутник, предназначенный для исследования поверхности Земли. Об этом пишет тайское издание Manager Daily.

Запуск тайского спутника THEOS-2 (Thailand Earth Observation System-2) произвели 9 октября с космодрома Куру во Французской Гвиане в Южной Америке. Ракета-носитель успешно доставила и вывела спутник на орбиту Земли.

Изначально запуск планировали на 7 октября, однако его отложили из-за технической проблемы. Новый спутник заменит предыдущую модель, запущенную 1 октября 2008 года с российского космодрома Ясный в Оренбургской области.

Власти Таиланда напомнили, что новый орбитальный комплекс позволит делать снимки высочайшего разрешения и необходим для наблюдения и предупреждения последствий природных катастроф.

Ранее владелец компании SpaceX Илон Маск сообщил, что полет корабля Starship на Марс может состояться через уже через 3 или 4 года. По его словам, в ближайшие годы на планете можно будет провести пробную посадку без людей.

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