Москвичам рассказали, как наблюдать метеорный поток Дракониды 9 октября

В ночь с 8 на 9 октября москвичи получат шанс увидеть во всей красе метеорный поток Дракониды. Главным условием для этого является ясная погода над столицей. Вместе с тем октябрь в целом будет богат на астрономические события. Среди них не только звездопады, но еще солнечное и лунное затмения. Рассказываем подробности.



Звездопады и затмения

В ночь с 8 на 9 октября наступит максимум активности звездопада Дракониды. Ожидается, что в час будет пролетать до 15 метеоров, сообщили в Московском планетарии. Они отличаются красноватым оттенком и тем, что очень медленные. По этим двум параметрам их можно отделить от других, случайных метеоров.





из сообщения Московского планетария Название Дракониды происходит от созвездия Дракон, в котором находится радиант этого потока. Радиант – точка на небе, откуда, как кажется наблюдателю, вылетают метеоры.

Следующее астрономическое явление – кольцеобразное затмение Солнца. Оно должно произойти 14 октября с 18:05 до 23:55 по московскому времени. Максимальная фаза (доля диаметра Солнца, закрытая Луной) составит 0,95. Эта отметка будет достигнута в 21:00.

Затем в ночь на 22 октября астрономы прогнозируют максимум активности звездопада Ориониды. Ожидается, что в небе можно будет увидеть до 20 метеоров в час.

Последнее астрономическое событие в этом месяце – частное лунное затмение. Оно состоится 28 октября. Когда ученые говорят об этом явлении, то подразумевают, что тень Земли закрывает Луну неполностью. Наибольшая теневая фаза 28 октября будет в 23:13 по Москве. В этот момент 12% Луны окажется в тени Земли.



Кто увидит?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Звездопады Дракониды и Ориониды, а также частное лунное затмение можно будет увидеть в столичном регионе при ясной погоде. Об этом Москве 24 рассказала научный директор Московского планетария Фаина Рублева.





Фаина Рублева научный директор Московского планетария Вспышки метеоров потока Дракониды будут наиболее активны вечером 8 октября и 9 октября ближе к утру. Их можно понаблюдать при безоблачной погоде. Городская засветка не позволяет в полной мере насладиться этим явлением, поэтому лучше всего смотреть на звездопад за пределами мегаполиса.

Поток Ориониды в ночь с 21 на 22 октября также можно будет увидеть при безоблачной погоде. Наибольшее количество вспышек ожидается около 03:00 по московскому времени, когда Луна скроется за горизонтом. Рублева подчеркнула, что для наблюдения лучше не использовать никакие приспособления.

"Потребуется широкий обзор, а любой инструмент его сужает – в телескоп мы видим лишь небольшой кусочек неба. Нужно ловить невооруженным глазом эти короткие и не всегда яркие явления", – объяснила специалист.

Кольцеобразное затмение Солнца 14 октября не будет видно жителям России. Лучший обзор на это явление откроется с территории Северной и Южной Америки, а также в акваториях Тихого и Атлантического океанов.

Зато прогноз по наблюдению за частным затмением Луны очень благоприятный, подчеркнула эксперт. Общая продолжительность явления составит 4 часа 25 минут – с 21:01 28 октября до 01:26 29 октября по Москве. Это время между началом и концом всех его фаз. Вместе с тем само теневое затмение продлится 1 час 17 минут – с 22:35 до 23:53 по московскому времени, заключила Рублева.