Ученые назвали точную дату апокалипсиса на Земле

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Ученые НАСА и Университета Тохо в Японии определили точную дату гибели всего живого на Земле. Об этом сообщает "Экспресс газета".
Одной из самых вероятных причин апокалипсиса назвали дезоксигенацию – полное испарение кислорода под влиянием энергии Солнца. Точную дату этого события ученые рассчитали с помощью специальной программы, которую пришлось запустить более 400 тысяч раз.
По результатам вычислений, дезоксигенация произойдет в 1 000 002 021 году. По мнению специалистов, именно тогда на Земле полностью закончится кислород и исчезнет озоновый слой. Однако ученые не исключают, что к тому времени человечество совершит шаг вперед и найдет способ избежать катастрофы.
Ранее в пустыне Сахара ученые нашли осколок древней планеты. Исследования показали, что этот осколок старше Земли – ему 4,6 миллиарда лет.
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