Внутри ядра Земли обнаружили признаки еще одной структуры

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Геофизик Австралийского национального университета Джоан Стивенсон и ее коллеги обнаружили признаки скрытой структуры внутри ядра Земли, говорится в журнале Australian National University.
"Традиционно нас учили, что у Земли есть четыре основных слоя: кора, мантия, внешнее ядро и внутреннее ядро. Новое исследование доказывает, что внутреннее ядро Земли может иметь два различных слоя", – заявила Стивенсон.
Исследователь подчеркнула, что она и его коллеги проанализировали тысячи моделей внутреннего ядра с многолетними данными о скорости и времени прохождения сейсмических волн через планету.
"Хотя новый слой очень трудно наблюдать, его особые свойства говорят о драматическом событии в ходе формирования нашей планеты. Детали данного события остаются загадкой, но более подробное исследование открытой структуры поможет нам продвинуться в изучении эволюции Земли", – подчеркнула Стивенсон.
Ранее ученые из Технологического института Джорджии (США) Кристофер Рейнхард и его японский коллега Тохо Казуми Озаки рассказали, что атмосфера Земли в будущем лишится всего свободного кислорода. Ученые смоделировали эволюцию атмосферы Земли с учетом геологических, биологических и климатических факторов.
В результате они пришли к выводу, что земная атмосфера останется относительно стабильной еще около миллиарда лет, а затем за несколько тысяч лет она станет почти бескислородной. Специалисты отмечают, что причиной катастрофы будет возросшая активность Солнца, из-за которой в атмосфере снизится содержание углекислого газа.
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