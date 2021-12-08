Россиянка Кикина может полететь на Crew Dragon в 2022 году

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Единственная женщина в отряде российских космонавтов Анна Кикина может первой полетать на американском корабле Crew Dragon в 2022 году. Об этом сообщает ТАСС.

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал, что во время полета Кикиной американский астронавт может полететь на "Союзе".

Рогозин также выразил уверенность, что россиянка станет послом доброй воли.

Ранее сообщалось, что космический корабль "Союз МС-20" с российским космонавтом Александром Мисуркиным и двумя японскими туристами Юсаку Маэдзава и Едзо Хирано пристыковался к МКС.

Маэдзава и Хирано стали первыми за 12 лет туристами, которые на корабле "Союз" прилетели на Международную космическую станцию.

С 2001 года до этого времени на МКС побывали семь космических туристов. Первым из них стал американский бизнесмен итальянского происхождения Деннис Тито.