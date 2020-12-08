Московский планетарий будет транслировать солнечное затмение

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Московский планетарий покажет в прямом эфире солнечное затмение, которое состоится 14 декабря. Об этом сообщает пресс-служба планетария.
Явление будет видно только с территории Чили и Аргентины.
"Трансляция начнется в 17:25 (мск) и будет проводиться на YouTube-канале планетария, ее также можно будет посмотреть на сайте и в социальных сетях звездного дома – VK и Facebook. Видеотрансляция затмения будет предоставлена YouTube-каналом Slooh. Эфир можно будет посмотреть в записи", – говорится в сообщении.
Комментировать трансляцию будет астроном, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института космических исследований РАН, председатель Методической комиссии и председатель жюри Всероссийской олимпиады по астрономии Олег Угольников.
21 декабря в 13:02 начнется астрономическая зима, будет самый короткий световой день в году. В тот же день будет соединение на небосводе двух гигантов Юпитера и Сатурна. Подобное событие происходит раз в столетия. Также астрономы рассказали, что с 21 на 22 декабря будет пик метеорного потока Урсиды.
Ранее ученые рассказали о мощнейшей вспышке на Солнце. Из-за того, что вспышка произошла на обратной стороне, ученые не исключают, что на самом деле она может относиться к высшему классу X.
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