Фото: пресс-служба Депкульта Москвы

Открытая неделя науки стран БРИКС+ пройдет в парке "Зарядье" с 10 по 15 ноября, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Для гостей подготовили лекции, кинопоказы и интерактивные мастер-классы. Аналогичные крупные события уже ранее провели в Шэньчжэне, Рио-де-Жанейро и Минске, отметила вице-мэр.

По ее словам, всего пройдет почти 40 мероприятий. Участникам расскажут о современных исследованиях в области робототехники и способах обучения нейросетей, познакомят с основаниями физики, химии и биологии.

Образовательная программа запланирована в научно-познавательном центре "Заповедное посольство". Лекции посвятят возможностям ИИ, современным решениям в сельском хозяйстве и работе ускорителей частиц.

На мастер-классах жители и гости Москвы вместе с наставниками разделят лазерный луч, используя дифракционную решетку, увидят механическое напряжение в материалах и свойствах света: дисперсию, дифракцию, интерференцию. Помимо этого, все желающие смогут посмотреть фильмы о достижениях молодых исследователей.

Расписание мероприятий размещено на сайте "Зарядья". На некоторые из них необходима предварительная регистрация.

Ранее Москва получила награду "Роботизация, ориентированная на людей" в рамках Премии городских инноваций БРИКС. Эксперты высоко оценили достижения столицы в области комплексной роботизации. Отдельное внимание они уделили запуску беспилотного трамвая, автономного робота-уборщика "Пиксель" и роботизированной системе мониторинга строительных объектов.