Собянин: Москва – мировой лидер по вовлечению жителей в жизнь города

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москва является мировым лидером по цифровому вовлечению горожан в жизнь мегаполиса, заявил Сергей Собянин на своей странице в мессенджере MAX.

"В электронных проектах участвуют больше 9 миллионов человек. Мы создали уникальную цифровую экосистему, которая дает москвичам возможность контролировать выполнение проектов и предлагать свои идеи", – отметил мэр.

В списке самых популярных сервисов оказались портал "Наш город", проекты "Город идей", "Активный гражданин", "Активный гражданин – детям", "Город заданий", городская программа лояльности "Миллион призов" и акции "ВыбираемВместе".

Собянин объяснил, что портал "Наш город" помог решить уже порядка 12 миллионов вопросов. Туда москвичи пишут о различных проблемах, включая повреждения асфальта во дворе или проблемы инфраструктуры метро. Как правило, недостатки устраняются за несколько дней.

"Через платформу "Город идей" горожане вносят предложения по развитию важных сфер, в том числе транспорта, благоустройства, социальной сферы, предпринимательства. Самые креативные воплощаются в жизнь", – подчеркнул Собянин.

Выбрать новые названия улиц и станций, указать дворы и парки для последующего благоустройства и отметить мероприятия для фестивалей можно на "Активном гражданине". По итогам всех голосований было принято и реализовано свыше 4,2 тысячи решений.

"Сегодня на портале – больше 7 миллионов 200 тысяч горожан", – отметил мэр Москвы и напомнил, что другие мегаполисы обычно привлекают в такие проекты не более миллиона человек.

Например, по активности пользователей Москва уже обогнала Сеул и Париж. В это же время цифровая экосистема делает российскую столицу уникальной, так как каждый может повлиять на развитие города.

"Мы продолжим инвестировать в ее развитие и расширять функционал платформ. Вместе мы можем сделать больше", – добавил Собянин.

Ранее мэр заявлял, что до 2030 года планируется увеличить долю технологического сектора в экономике Москвы. Для этого предполагается стимулировать частные инвестиции в научные исследования и разработки, содействовать внедрению инновационных продуктов у коммерческих и государственных заказчиков, а также наращивать патентную активность и коммерциализацию интеллектуальной собственности.

