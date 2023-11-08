В России изобрели новый вид макарон из зерна тритикале

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В Российском биотехнологическом университете (Росбиотех) разработали новый вид макаронных изделий из зерна тритикале. Об этом "Ленте.ру" сообщили в пресс-службе заведения.

Автор запатентованной технологии, доцент кафедры Зерна, хлебопекарных и кондитерских технологий Росбиотеха Роман Кандроков рассказал, что тритикале является нетрадиционным видом растительного сырья. Зерно имеет преимущество перед пшеницей из-за высокого содержания белка, незаменимых аминокислот, витаминов, макро- и микроэлементов.

"Разработанный нами способ получения муки для макаронных изделий из зерна тритикале обладает промышленной применимостью и может быть реализован на любом мукомольном заводе или фермерских хозяйствах", – рассказал он.

В университете, ссылаясь на данные ВЦИОМ, отметили, что макароны присутствуют в рационе 80% семей. Рынок макаронных изделий в России растет с каждым годом. В частности, в 2023 году он увеличился на 38 миллиардов рублей.

Однако макароны из пшеничной муки не всегда соответствуют критериям здорового питания. Изделия из тритикале, уверены в университете, могут стать полезной альтернативой продукции.

До этого зарубежные СМИ сообщали о высокой вероятности подорожания макаронных изделий в мире из-за глобального потепления. В США и Европе стоимость продукции уже повысилась в цене на 8 и 12% соответственно. Предполагалось, что мировое производство твердых сортов пшеницы в 2023–2024 годах достигнет 22-летнего минимума.



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