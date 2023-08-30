Цены на макаронные изделия в мире вырастут – СМИ

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Мировые цены на макаронные изделия, в том числе и на пасту, возрастут по причине пагубных последствий глобального потепления. Об этом заявляет Reuters.

Из-за увеличения летом средних температур страны Европы и Канада (на долю последней приходится примерно половина мировой торговли твердыми сортами пшеницы) столкнулись с ухудшением качества урожая. Например, в Италии из-за засухи фермеры надеются на поставки собранного в Турции урожая, а в Испании и Индии производители помидоров, которые используются для соуса к пасте, сообщили о росте цен на продукцию в связи с сильным уменьшением запасов.

По информации исследовательской компании Nielsen, с недавних пор розничная цена на макароны увеличилась на восемь процентов в США, а в Европе – на 12 процентов. В Международном совете по зерну сообщают, что мировое производство твердых сортов пшеницы в 2023–2024 годах достигнет 22-летнего минимума. Из-за этого запасы в мире могут сократиться до минимума за последние три десятилетия.

"Твердых сортов не хватит, чтобы обеспечить весь мир нормальным спросом", – заявила аналитик Strategie Grains Северин Омнес-Мезон.

Ранее врач-диетолог Маргарита Арзуманян сообщила, что при выборе макарон следует обращать внимание на их состав и содержание белка. По ее словам, они должны быть сделаны из твердых сортов пшеницы, а в цельнозерновых макаронах содержится больше клетчатки, потребление которой оказывает положительное влияние на микробиоту кишечника и способствует размножению полезных бактерий в организме.

Цены на некоторые сорта спагетти в Италии выросли в 1,5 раза