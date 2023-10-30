Пищевой технолог рассказала секрет идеальной пасты

Фото: depositphotos/alex9500

Секрет идеальной пасты заключается в том, что ее нужно слегка недоваривать и доводить до готовности в соусе. Такое мнение озвучила пищевой технолог Татьяна Чертилина, сообщает "Газета.ру".

Также она поделилась популярными ошибками при приготовлении пасты. Самая частая из них – не солить воду при варке. Технолог объяснила, что вкус складывается из всех продуктов, добавленных в блюдо. Умеренное количество соли раскроет вкус, так что пасту надо варить в подсоленной воде, а также немного соли добавлять в сам соус, рассказала она.

Вторая ошибка, по мнению Чертилиной, – опускать пасту в холодную или незакипевшую воду. В таком случае она размокнет и степени проварки "альденте" добиться будет невозможно, подчеркнула эксперт.

Помимо этого, она посоветовала слегка недоваривать пасту. Так, если паста сухая, нужно обращать внимание на время приготовления, которое указано на упаковке. От этой цифры эксперт советует отнять две-три минуты, вытащить пасту из воды и доготовить ее в соусе. Так, по мнению Чертилиной, будет настоящий итальянский вкус.

В заключение она отметила, что пасту из твердых сортов пшеницы промывать не нужно, иначе температура снизится, верхний крахмалистой слой смоется, и соус плохо впитается в пасту.

Ранее сообщалось, что мировые цены на макаронные изделия, в том числе и на пасту, возрастут по причине пагубных последствий глобального потепления.

По информации исследовательской компании Nielsen, розничная цена на макароны увеличилась на 8% в Америке и на 12% – в Европе. В Международном совете по зерну сообщили, что мировое производство твердых сортов пшеницы в 2023–2024 годах достигнет 22-летнего минимума. Из-за этого запасы в мире могут сократиться до минимума за последние три десятилетия.

Эксперты рассказали, как выбрать спагетти