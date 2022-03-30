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экономика

00:58

Власти Белоруссии запретили вывоз из страны макарон, риса и муки

экономиказа рубежом

Фото: depositphotos/alex9500

Белоруссия запретила на три месяца вывоз из страны макаронных изделий, риса и муки грубого помола из ячменя или ржи. Об этом со ссылкой на министерство антимонопольного регулирования и торговли республики сообщает РИА Новости.

В ведомстве указали, что данная мера введена в целях недопущения создания дефицита и соблюдения продовольственной безопасности в стране.

Уточняется, что действие постановления не распространяется на товары, вывозимые в государства – члены Евразийского экономического союза, а также в другие страны для оказания международной гуманитарной помощи. Также решение не касается товаров, перемещаемых в рамках международных транзитных перевозок за пределами территории ЕАЭС.

Ранее сообщалось, что правительство России ввело временный запрет на экспорт зерновых в государства Евразийского экономического союза и сахара в третьи страны. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Так, ограничения по зерну будут действовать до 30 июня, по сахару – до 31 августа 2022 года. Запрет по зерновым распространяется на пшеницу, рожь, ячмень, кукурузу и меслин.

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