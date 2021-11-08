Разработан ПЦР-тест, определяющий штаммы коронавируса

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Британские ученые придумали новый способ обнаружения коронавируса с помощью образцов, взятых из носоглотки. Этот метод позволяет проводить диагностику разных вариантов вируса на 25% точнее, сообщает medRxiv.org.

По словам специалистов, взятые на поздних стадиях коронавируса анализы по методу полногеномного секвенирования часто содержат низкий уровень вирусной РНК. Усовершенствованный метод позволяет обнаружить варианты вируса даже в образцах с низким содержанием РНК.

Такой способ выявления коронавируса получил название аллель-специфический зондовый ПЦР. Ученые рассчитывают, что с помощью нового метода можно будет определять штаммы коронавируса на стадии тестирования.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил разработать систему оперативного тестирования граждан на коронавирус с помощью раздачи бесплатных самостоятельных экспресс-тестов населению.