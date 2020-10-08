Ученые предупредили об угрозе новой эпидемии

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Американские ученые предупредили о глобальной угрозе. Они выяснили, что ежегодно 700 тысяч человек по всему миру становятся жертвами особо устойчивого вида бактерии, сообщает Science Alert.

Специалисты отмечают, что из-за частого использования антибиотиков, в том числе в животноводстве, многие бактериальные инфекции, в том числе штаммы гонореи, туберкулеза и сальмонеллы, стало очень сложно лечить.

Профессор медицины Калифорнийского университета в Сан-Диего Стеффани Стратди полагает, что на фоне пандемии и бесконтрольного приема антибиотиков мир может столкнуться с агрессивностью нового патогенного организма.

По ее словам, в отличие от COVID-19, который возник внезапно, кризис супербактерии только накаляется. "Это уже пандемия. Это уже глобальный кризис, и из-за COVID ситуация ухудшается", – подчеркнула профессор.

В ВОЗ допускают, что уже к 2050 году число зараженных вредными микроорганизмами может достигнуть десяти миллионов.

Ранее ученые предупредили о распространении нового штамма скарлатины. Они отмечают, что вспышки скарлатины в Великобритании и Австралии вызваны новым штаммом стрептококка группы А.