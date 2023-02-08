Эксперт рассказал, на что способен искусственный интеллект

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Искусственный интеллект в настоящее время научился прогнозировать изменение стоимости ценных бумаг на бирже. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на профессора, члена-корреспондента РАН, директора по науке Smart Engines Владимира Арлазарова.

"Я сейчас даже не представляю, чтобы на бирже в оперативных прогнозах играл человек. По-моему, сейчас играют одни компьютеры", – уточнил эксперт.

Он пояснил, что в таком прогнозировании есть четкая постановка вопроса и множество качественных данных для анализа. Однако, указал Арлазаров, алгоритм выдает правильный ответ в 99 из 100 случаев.

Ранее в Сети появился бесконечный сериал, который в реальном времени создается искусственным интеллектом. Известно, что шоу основано на американском ситкоме "Сайнфелд" и называется "Ничего, Навсегда" (Nothing, Forever).

Действие карты разворачивается в гостиной нью-йоркской квартиры, где четверо главных героев обсуждают свои любовные приключения, делятся планами, шутят, рассказывают о жизни и так далее. Диалоги персонажей сопровождаются закадровым смехом.



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