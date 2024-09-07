Космический корабль Starliner совершил успешную посадку в США

Фото: nasa.gov

Космический корабль Starliner компании Boeing успешно сел в американском штате Нью-Мексико, трансляция посадки велась на сайте NASA.

"Корабль Starliner совершил посадку в 22:01 по местному времени (07:01 по московскому времени. – Прим. ред.)", – сказала ведущая трансляции.

Корабль отстыковался от Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме, его возвращение на Землю заняло около шести часов.

Компания Boeing осуществила первый пилотируемый запуск корабля Starliner к МКС 5 июня. Изначально запуск планировался на май, однако из-за возникших проблем его перенесли. Позже стало известно, что Сунита Уильямс и Бутч Уилмор застряли на орбите на почти 70 дней из-за проблем с капсулой Starliner. В NASA при этом заявили, что планируют вернуть астронавтов в феврале 2025 года.