Скопление из 100 черных дыр обнаружили рядом с Млечным Путем

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Астрономы обнаружили скопление из более чем 100 черных дыр, которые вращаются вокруг Млечного Пути. Об этом сообщает "Мир 24".
По информации исследователей, масса каждого небесного тела в 20 раз превышает солнечную. Они расположены в звездном скоплении Palomar 5 в 800 тысячах световых лет от Земли. Возраст скопления составляет 10 миллиардов лет.
Астрономы установили, что в звездном скоплении в три раза больше черных дыр, чем ожидалось. Его особенность заключается в появлении "струй" звезд, которые тянутся за общей массой и могут быть связаны с черными дырами.
Авторы исследования утверждают, что звездное скопление может полностью раствориться через миллиард лет, при этом будучи полностью составленным из черных дыр.
В начале июля астрономы Университета Алабамы в Хантсвилле обнаружили в межгалактическом пространстве сиротское облако размером больше Млечного Пути. По мнению ученых, оно сформировалось из межзвездного газа.
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