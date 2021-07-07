Скопление из 100 черных дыр обнаружили рядом с Млечным Путем

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Астрономы обнаружили скопление из более чем 100 черных дыр, которые вращаются вокруг Млечного Пути. Об этом сообщает "Мир 24".

По информации исследователей, масса каждого небесного тела в 20 раз превышает солнечную. Они расположены в звездном скоплении Palomar 5 в 800 тысячах световых лет от Земли. Возраст скопления составляет 10 миллиардов лет.

Астрономы установили, что в звездном скоплении в три раза больше черных дыр, чем ожидалось. Его особенность заключается в появлении "струй" звезд, которые тянутся за общей массой и могут быть связаны с черными дырами.

Авторы исследования утверждают, что звездное скопление может полностью раствориться через миллиард лет, при этом будучи полностью составленным из черных дыр.

В начале июля астрономы Университета Алабамы в Хантсвилле обнаружили в межгалактическом пространстве сиротское облако размером больше Млечного Пути. По мнению ученых, оно сформировалось из межзвездного газа.