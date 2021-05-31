Землю накроет облако плазмы, выброшенное с Солнца

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Облако плазмы, выброшенное в космос из атмосферы Солнца 28 мая, достигнет Земли во вторник, 1 июня. Об этом сообщает портал Spaceweather.

Ученые оценивают данный выброс, как самый яркий и быстрый из всех зафиксированных в новом солнечном цикле.

Отмечается, что Землю настигнет лишь периферическая часть облака плазмы, однако 1 июня жители полярных областей планеты смогут увидеть "хорошее световое шоу". По оценкам специалистов, в этот день также возможны незначительные магнитные бури.

Ранее ученые сообщили о резком росте активности Солнца, которая может спровоцировать трехдневную магнитную бурю на Земле. Согласно полученным данным, 17 вспышек на Солнце пришлись на 22 и 23 мая. Часть из них произошли с выбросами солнечного вещества, в том числе в сторону Земли.