Врачи рассказали, как смягчить влияние магнитных бурь на самочувствие

С 25 мая Землю атакуют магнитные бури, которые возникли из-за всплеска солнечной активности. Специалисты прогнозируют, что они продлятся вплоть до выходных. Рассказываем, кому нужно особенно внимательно следить за здоровьем в этот период и как избежать негативных последствий от влияний из космоса.



Магнитный всплеск

О резком росте солнечной активности предупредили специалисты лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН. "Заметный, а по некоторым оценкам, крупнейший за последние годы всплеск солнечной активности регистрируется на нашей звезде в течение последних нескольких дней", – сообщили ученые.



По их данным, 22 и 23 мая на Солнце зафиксировано 17 вспышек, в том числе с выбросами солнечного вещества в сторону Земли. Это спровоцировало возмущение магнитного поля на нашей планете. Самые явные магнитные бури продолжительностью от 3 до 6 часов прогнозировались 26 мая начиная с 4 часов утра.

Вместе с тем ведущий научный сотрудник Института физики Земли имени О. Ю. Шмидта МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Жигалин предупредил, что магнитные бури могут продолжиться вплоть до 29 мая. По его мнению, они способны повлиять на метеозависимых людей.

Главный научный сотрудник Института земного магнетизма РАН, доктор физико-математических наук Борис Филиппов пояснил Москве 24, что активность Солнца сейчас увеличивается, поэтому на нем появляются новые пятна.





Борис Филиппов главный научный сотрудник Института земного магнетизма РАН Несколько дней назад появилась довольно активная группа пятен, которая дает вспышки и корональные выбросы. Видимо, один из них дошел до Земли и теперь вызывает возмущения магнитного поля.

Филиппов рассказал, что корональные выбросы представляют собой облако плазмы, которое выбрасывается из Солнца и потом двигается к Земле. Движение может растянуться на 2–3 дня в зависимости от скорости. "Когда эта плазма с магнитным полем подходит к Земле, происходит давление на магнитное поле нашей планеты, которое от этого начинает дергаться. Это и есть магнитная буря", – говорит эксперт.

Колебания геомагнитного поля Земли имеют различные эффекты: влияние на электрические провода, энергосистемы, системы связи и даже на биологические объекты. "Есть люди, которые чувствительны к этим колебаниям и реагируют на магнитные бури. В большей степени это психологический эффект, потому что люди стали бояться этого явления, но, возможно, есть и объективные причины, это вопрос дискуссионный", – подчеркнул Филиппов.



Для кого бури могут быть опасными

В периоды магнитных бурь наиболее уязвимой в организме человека является сердечно-сосудистая система, рассказала в диалоге с Москвой 24 врач-терапевт, кандидат медицинских наук Наталья Липина.





Наталья Липина врач-терапевт, кандидат медицинских наук Поскольку возможно колебание артериального давления (оно может быть как чрезмерно высокое, так и чрезмерно низкое), этому подвержены люди, у которых есть заболевания сердечно-сосудистой системы, артериальная гипертензия или гипотензия.

Кроме того, по словам врача, восприимчивы к магнитным бурям могут быть люди с нетренированной сердечно-сосудистой системой. Для профилактики негативного влияния магнитных бурь на здоровье и самочувствие Липина рекомендует вести активный образ жизни, а также исключить факторы риска: алкоголь и курение. Помимо этого, она советует не забывать о приеме лекарств тем, кому они были назначены врачом, особенно гипертоникам.

Врач-терапевт, кардиолог Дарья Волкова в диалоге с Москвой 24 также подтвердила негативное влияние магнитных бурь на здоровье людей.





Дарья Волкова врач-терапевт, кардиолог Действительно, есть такая взаимосвязь. У пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с гипертонической болезнью сердца могут быть скачки артериального давления, нестабильность артериального давления, головокружения и головные боли.

В таких ситуациях Волкова рекомендует принимать уже назначенные доктором регулярные препараты, а также "препараты скорой помощи", если давление все же будет скакать. Кроме того, важно не перегружать себя лишней работой и заботами, считает кардиолог. "В такие дни надо стараться употреблять больше жидкости и не нарушать режим труда и отдыха, чтобы у вас был полноценный сон и нормированный рабочий день, постараться не перегружаться", – подчеркнула она.

Волкова также добавила, что, если магнитные бури сопровождаются жаркой погодой, необходимо укрываться от солнечных лучей на улице, быть в тени и не допускать обезвоживания организма.



Влияние магнитных бурь на детей

По словам кардиолога Волковой, в отличие от взрослых, дети чаще переносят подобные природные явления без последствий для здоровья. Однако необходимо следить за ребенком, если у него диагностирована соматоформная дисфункция или вегетососудистая дистония.





Дарья Волкова врач-терапевт, кардиолог Если у ребенка ранее были проявления сосудистого характера (головные боли, потливость), то он может реагировать на электромагнитные бури головными болями, бессонницей и даже раздражительностью.

Врач отметила, что каких-то медикаментозных корректив для детей в этом случае нет. Рекомендации остаются общими: нормализовать режим дня, стараться не переутомляться, соблюдать полноценный сон, пить больше жидкости и получать витамины из фруктов и овощей. При сильных головных болях у ребенка необходимо обратиться к врачу-педиатру, заключила Волкова.