Астрономы создали самую большую карту темной материи

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Ученые из Лондонского университетского колледжа и Высшей школы в Париже создали самую большую на данный момент карту темной материи. Об этом сообщает "Мир 24".

Темная материя занимает 80% Вселенной, и увидеть ее невооруженным глазом невозможно, при этом она за счет гравитации искажает пространство вокруг себя. Поэтому ученые искали искажения света, исходящего от дальних галактик. После этого данные о ста миллионах галактик обработал искусственный интеллект, установив закономерности, которые напоминают ожидаемые искажения в свете.

"Наблюдение за этими структурами <...> говорит нам о происхождении Вселенной, о том, куда она движется, откуда она пришла", – заявили авторы исследования.

Полученные искусственным интеллектом данные они разместили на карте. Оказалось, что темная материя представляет собой паутинную структуру с плотными сгустками, как и видимая часть Вселенной. Полученная учеными область охватила семь миллиардов световых лет на пространстве, которое составляет четверть звездного неба южного полушария Земли.

Ранее американские ученые подтвердили гипотезу, согласно которой нынешняя Вселенная была образована в результате распада "предыдущей Вселенной". Для этого исследователи изучили мельчайшие неоднородности структуры космоса, а также аномалии реликтового излучения.

