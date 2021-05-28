Астрономы создали самую большую карту темной материи

Фото: depositphotos/Juric.P
Ученые из Лондонского университетского колледжа и Высшей школы в Париже создали самую большую на данный момент карту темной материи. Об этом сообщает "Мир 24".
Темная материя занимает 80% Вселенной, и увидеть ее невооруженным глазом невозможно, при этом она за счет гравитации искажает пространство вокруг себя. Поэтому ученые искали искажения света, исходящего от дальних галактик. После этого данные о ста миллионах галактик обработал искусственный интеллект, установив закономерности, которые напоминают ожидаемые искажения в свете.
"Наблюдение за этими структурами <...> говорит нам о происхождении Вселенной, о том, куда она движется, откуда она пришла", – заявили авторы исследования.
Полученные искусственным интеллектом данные они разместили на карте. Оказалось, что темная материя представляет собой паутинную структуру с плотными сгустками, как и видимая часть Вселенной. Полученная учеными область охватила семь миллиардов световых лет на пространстве, которое составляет четверть звездного неба южного полушария Земли.
Ранее американские ученые подтвердили гипотезу, согласно которой нынешняя Вселенная была образована в результате распада "предыдущей Вселенной". Для этого исследователи изучили мельчайшие неоднородности структуры космоса, а также аномалии реликтового излучения.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: