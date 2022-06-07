Россиянам рассказали о наиболее значимых изобретениях в стране в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Биологически активная добавка (БАД) к пище для восстановления после коронавируса, пористые стеклокерамические материалы, астралены названы наиболее значимыми изобретениями в России в 2022 году. Об этом сообщает RT.

Как пояснили во Всероссийском обществе изобретателей и рационализаторов (ВОИР), биодобавка позволяет повысить защитные функции клеточной мембраны, а также способствует борьбе с вирусами и бактериями, являясь сильным природным антиоксидантом.

В свою очередь, пористые стеклокерамические материалы отличаются высокой прочностью, низкой теплопроводностью, негорючестью, экологичностью, за счет чего они могут широко использоваться в промышленном и гражданском строительстве.

По словам представителей ВОИР, астралены представляют собой эффективный огнетушащий состав, в основе которого лежат углеродные наноструктуры. Их можно применять для тушения пожаров, а также на человеческой коже, благодаря чему организм не получит ожогов.

Специалисты также назвали важным изобретением методологию геокосмического мониторинга и экопрогноза, которая может использоваться для предупреждения чрезвычайных ситуаций в природе, планирования и адаптации растениеводства и земледелия к аномальным явлениям в ней.

Кроме того, в ВОИР отметили и создание композитных материалов на основе негорючих астракомпозитов, которые отличаются экологичностью, негорючестью, прочностью, устойчивостью к коррозии и гниению. Они могут использоваться в строительной отрасли, а также в авиа- и судостроении.

Ранее сообщалось, что исследователи из Фонда прикладной молекулярной эволюции США установили, что жизнь на Земле могла образоваться в слоях базальтового лавового стекла.

По данным ученых, рибонуклеиновая кислота (РНК), которая, как предполагается, могла стать генетическим материалом для образования первых примитивных форм жизни, самопроизвольно формируется в базальте. Эта порода обильно присутствовала на Земле примерно 4 350 миллионов лет назад. Кроме того, базальтовое лавовое стекло встречается на Марсе, что может свидетельствовать о том, что на этой планете тоже могла присутствовать жизнь.

