Ученые приблизились к разгадке зарождения жизни на Земле

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Исследователи из Фонда прикладной молекулярной эволюции США установили, что первая жизнь на Земле могла образоваться в слоях базальтового лавового стекла. Об этом сообщает Pravda.Ru.
По данным ученых, рибонуклеиновая кислота (РНК), которая, как предполагается, могла стать генетическим материалом для образования первых примитивных форм жизни, самопроизвольно формируется в базальте. Эта порода обильно присутствовала на Земле примерно 4 350 миллионов лет назад. Кроме того, базальтовое лавовое стекло встречается на Марсе, что может свидетельствовать о том, что на этой планете тоже могла присутствовать жизнь.
По словам Стивена Беннера, одного из авторов исследования, длинные молекулы РНК, в структуре которых насчитывается от 100 до 200 нуклеотидов, образуются, когда нуклеозидтрифосфаты фильтруются через базальт.
"Базальтовое стекло было повсюду на Земле. В течение нескольких сотен миллионов лет после образования Луны частые удары вместе с обильным вулканизмом на молодой планете образовали расплавленную базальтовую лаву, источник базальтового стекла", – пояснил другой участник научной группы Стивен Мойзис.
Он уточнил, что эти удары приводили к испарению воды и образовывали сухую почву. Это в свою очередь обеспечивало водоносные горизонты, где могла образоваться РНК.
Ранее археологи в китайском округе Ганьчжоу обнаружили редкое яйцо динозавра с сохранившимся внутри эмбрионом. Впоследствии стало известно, что зародыш относился к виду беззубых динозавров-тероподов.
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