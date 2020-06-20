Ученые обнаружили зарождение нового континента в Индийском океане

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Французские и австралийские геологи выяснили, что на островах архипелага Кергелен в южной части Индийского океана идет формирование нового континента.

В исследовании в журнале Terra Nova говорится, что гранитная магма, а значит, и континентальная кора могут образовываться непосредственно в центре океанов.

Отмечается, что острова архипелага – возвышающиеся над водой вершины вулканов, прорывающих океаническую кору Кергеленского плато. Их сформировали потоки базальтов.

Изучив геометрию и внутреннюю структуру расплава, ученые пришли к выводу, что излившийся поток постепенно приподнимал окружающие породы, передает News.ru.

Датирование слоев показало, что общее время формирования охватывает примерно 3,7 миллиона лет – от 11,6 до 7,9 миллионов лет назад.

В результате авторы сформулировали гипотезу о том, что острова недалеко от Антарктиды через миллионы лет станут полноценным материком.

Группа ученых из США и Австралии ранее определила, что Антарктида является территорией Земли с наиболее чистым воздухом.