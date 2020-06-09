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Общество

14:45

Российская экспедиция нашла неизвестную впадину в Антарктиде

наука общество

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Экспедиция российского океанографического судна "Адмирал Владимирский" нашла 800-метровую впадину у Земли Александра Первого в море Беллинсгаузена. В департаменте информационного и медиаобеспечения Русского географического общества заявили, что это явление относится к крайне редким.

Моряки рассказали, что в непосредственной близости от берегов моря Беллинсгаузена имеются глубокие продольные борозды. Предполагается, что они возникли в результате сползания айсбергов и ледников, передает РИА Новости.

Уточняется, что окружающие глубины в среднем составляют около 200 метров.

Ранее обозреватель Николай Гринько рассказал, что скрывает в себе Антарктида. Он заявил, что к антарктическим рекордам относится самый большой на Земле ударный кратер.

Примерно 250 миллионов лет назад на континент упал гигантский астероид – его диаметр составлял примерно 48 километров. После взрыва он оставил почти 500-километровую воронку, а пыль от удара еще много веков застилала небо и привела к гибели большей части флоры и фауны той эпохи.

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