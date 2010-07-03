Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Наука

20:01

Ученые нашли на дне Тихого океана загадочные объекты

наука за рубежом

Фото: mbari.org

Американские ученые обследовали океанское дно у побережья Калифорнии и обнаружили в мягком осадке тысячи небольших круглых впадин. Об этом сообщает "Мир 24".

Специалисты насчитали более 15 тысяч впадин. Их глубина составляет около метра, а диаметр – больше десяти метров. В них скапливается мусор, камни и водоросли.

Объяснить происхождение впадин ученые пока не могут. По одной из версий, такие образования были созданы рыбами. Когда на дне оказался крупный объект, они прятались под ним и подкатывали мягкий грунт. Так возникла маленькая яма, которая затем расширялась и углублялась.

Однако достоверность этой гипотезы вызывает большие вопросы, поскольку некоторые впадины были пусты. Кроме того, исследователи не зафиксировали никакой активности газов в этом районе.

Ранее специалисты Калифорнийского университета провели эксперимент, который доказал, что глубоководные термальные источники обеспечивают идеальные условия для возникновения жизни.

Термальные источники располагаются над трещинами земной коры, в связи с чем магма земного ядра нагревает воду до высоких температур. Геологический процесс подразумевает, что горячие потоки воды выбрасываются в океан через природные жерла, расположенные на поверхности.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика