Ученые нашли на дне Тихого океана загадочные объекты

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Американские ученые обследовали океанское дно у побережья Калифорнии и обнаружили в мягком осадке тысячи небольших круглых впадин. Об этом сообщает "Мир 24".

Специалисты насчитали более 15 тысяч впадин. Их глубина составляет около метра, а диаметр – больше десяти метров. В них скапливается мусор, камни и водоросли.

Объяснить происхождение впадин ученые пока не могут. По одной из версий, такие образования были созданы рыбами. Когда на дне оказался крупный объект, они прятались под ним и подкатывали мягкий грунт. Так возникла маленькая яма, которая затем расширялась и углублялась.

Однако достоверность этой гипотезы вызывает большие вопросы, поскольку некоторые впадины были пусты. Кроме того, исследователи не зафиксировали никакой активности газов в этом районе.

Ранее специалисты Калифорнийского университета провели эксперимент, который доказал, что глубоководные термальные источники обеспечивают идеальные условия для возникновения жизни.

Термальные источники располагаются над трещинами земной коры, в связи с чем магма земного ядра нагревает воду до высоких температур. Геологический процесс подразумевает, что горячие потоки воды выбрасываются в океан через природные жерла, расположенные на поверхности.

