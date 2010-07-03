Названо возможное место зарождения жизни на Земле

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Ученые Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе провели эксперимент, который доказал, что глубоководные термальные источники обеспечивают идеальные условия для возникновения жизни. Об этом сообщает "Мир 24".

Термальные источники располагаются над трещинами земной коры, в связи с чем магма земного ядра нагревает воду до высоких температур. Геологический процесс подразумевает, что горячие потоки воды выбрасываются в океан через природные жерла, расположенные на поверхности.

Представители научного сообщества выяснили, что в условиях горячей щелочной среды в "вентиляционных отверстиях" формируются протоклетки, важный строительный блок для зарождения жизни.

По словам ведущего автора исследования Ника Лейна, подводные термальные источники – это одно из самых перспективных мест с точки зрения потенциала зарождения жизни. На основе своей работы ученые сделали вывод, что живые клетки могли бы образоваться и на других планетах и спутниках при условии наличия внутреннего океана, согреваемого теплом недр.

Ранее ученые австралийского Института медицинских исследований Гарвана выяснили, откуда произошли предки современных людей. Специалисты проанализировали митохондриальные геномы жителей ряда южноафриканских стран и узнали, что самая ранняя известная популяция современного человека появилась на юге Африки, в бассейне реки Замбези.