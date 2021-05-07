Ученые нашли связь между размером полового органа и длиной носа

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Ученые из Медицинского университета префектуры Киото в Японии нашли взаимосвязь между размером мужского полового органа и параметрами других частей тела.

Как говорится в статье, опубликованной в научном журнале Basic and Clinical Andrology, специалисты из соображений этики и точности прибегли к помощи судмедэкспертов.

Исследователи решили использовать протоколы вскрытий неопознанных трупов, которые проводили судмедэксперты с апреля 2015 года по март 2019 года.

В выборке оказались 126 тел, чей возраст колебался в диапазоне от 30 до 50 лет. Медики сравнили самые разнообразные параметры – рост, вес, размер пениса и другие.

В результате оказалось, что длина полового члена коррелирует с размером носа. При этом специалисты указали, что точная причина, по которой наблюдается такая связь, не ясна.

Однако подчеркивается, что отношение между размерами носа и полового органа не зависит отвозраста, роста или массы тела, а было определено до рождения.

Ученые полагают, что сформированные выводы могут быть очень важным для экстраполяции уровней андрогенов у плода и отслеживания мужских половых функций.

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