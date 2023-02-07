Фото: телеграм-канал ''Госкорпорация ''Роскосмос''

Грузовой корабль "Прогресс МС-20" 7 февраля в 07:56 по московскому времени отстыковался от модуля "Звезда" российского сегмента МКС, сообщается в телеграм-канале госкорпорации "Роскосмос".

"В 11:04 двигатели корабля "Прогресс" включатся на торможение для схода с орбиты, благодаря чему корабль войдет в атмосферу и разрушится", – отметили в организации.

Уточняется, что элементы конструкции, которые не сгорят, упадут в несудоходном районе южной части Тихого океана.

Место этого грузового корабля займет "Прогресс МС-22". На данный момент специалисты готовят его к запуску, который планируется осуществить 9 февраля.

Ракета "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-20" была запущена 3 июня 2022 года с космодрома Байконур. Спустя несколько часов грузовой корабль пристыковался к модулю "Звезда" российского сегмента МКС.

Корабль причалил в автоматическом режиме, процесс контролировали космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков. "Прогресс МС-20" доставил топливо, воду, сжатый азот, различную технику и укладки для проведения научных исследований, также несколько пар наноспутников и 3D-принтер.



Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-20" отстыковался от МКС

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