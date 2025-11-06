Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 ноября, 12:38

Наука

Мощность магнитной бури на Земле снизилась до умеренного уровня

Фото: телеграм-канал "Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)"

Мощность магнитной бури на Земле снизилась с сильного (G3) до умеренного уровня (G2). Об этом ТАСС рассказали в Институте прикладной геофизики.

Всего в шкале степени возмущенности магнитного поля существует 5 показателей, из которых G5 – это экстремально сильный уровень, а G1 – слабый.

При умеренных показателях на Земле могут фиксироваться неполадки в энергетических системах. Кроме того, возможны проблемы с радионавигацией и высокочастотной радиосвязью. Также в таком случае до широты в 50 градусов наблюдаются полярные сияния.

Крупный выброс плазмы в сторону Земли произошел на Солнце в ночь на 6 ноября. Ожидается, что данное облако достигнет планеты в пятницу, 7 ноября.

Однако уже в ночь на 6 ноября на Земле начались сильные магнитные бури. Геомагнитный индекс находился в диапазоне от G2 до G3. Ожидается, что возмущения продлятся около суток.

На Солнце произошла вспышка высшего балла

Читайте также


наука

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика