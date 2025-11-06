Сильные магнитные бури начались на Земле

Фото: 123RF.com/elen1

На Земле в ночь на 6 ноября начались сильные магнитные бури, сообщает пресс-служба лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Ученые считают, что геомагнитный индекс Kp находится в диапазоне от G2 до G3, то есть от средних до сильных бурь. Возмущение геомагнитного поля планеты связано с пришедшими к Земле выбросами плазмы от вспышек, произошедших ранее на Солнце.

На тот момент считалось, что с такого положения плазма не должна была затронуть планету. Это означает, что облака плазмы выбрасываются не радиально, а со смещением в сторону Земли с заметно большими углами распространения и скорости, чем предполагали ученые.

"Это наводит на довольно пессимистичные размышления о прогнозе за завтрашний день", – предупредили ученые.

Ожидается, что буря и геомагнитные возмущения продлятся около суток, но, скорее всего, просто перейдут в новую фазу из-за основной массы выброшенного вещества, что сулит еще более сильные геомагнитные процессы.

Ранее ученые заявляли, что 7 ноября ожидаются события уровня G3–G4, то есть от сильных до очень сильных геомагнитных бурь. При этом вероятность бурь высшего, 5-го уровня пока не рассматривается. Учитывая высокий уровень солнечной активности, риски для планеты будут сняты не ранее чем через 10 дней.

