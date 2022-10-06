Ученые сообщили о неверных расчетах массы Млечного Пути

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Ученые из Национальной астрономической обсерватории Китайской академии наук заявили о неверных показателях массы Млечного Пути, сделанных ранее. По новым расчетам масса галактики примерно в 550 миллиардов раз превышает массу Солнца, сообщает издание Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

По полученным с помощью телескопа Guo Shoujing и спутника Gaia данным, вес Млечного Пути почти вдвое меньше предыдущих показателей, согласно которым масса галактики превышала вес Солнца в 1 триллион раз. Новые сведения позволяют сделать вывод, что в Млечном Пути меньше темной материи, чем считалось ранее.

Ранее ученые с помощью космического телескопа NASA "Джеймс Уэбб" обнаружили тысячи новых звезд, которые расположились в туманности Тарантул. Она находится в 161 тысяче световых лет от Земли в галактике Большое Магелланово облако. Подобная область появления звезд является самой крупной и яркой среди галактик, расположенных близко к Млечному Пути.



Ученые впервые получили изображение тени черной дыры в центре Млечного Пути

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