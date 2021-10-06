В Стокгольме объявляют лауреатов Нобелевской премии по химии. Прямой эфир

Продолжается Нобелевская неделя. Телеканал "Наука" и Москва 24 в режиме реального времени показывают оглашение лауреатов по химии. Доктор физико-математических наук Алексей Семихатов комментирует результаты.

В прошлом году обладателями премии по химии стали француз Эммануэль Шарпантье и американец Дженнифер Дудне. Ученые описали технологию, позволяющую с высокой точностью вносить изменения в ДНК животных, растений и микроорганизмов.

4 октября Нобелевская премия по медицине была присуждена Дэвиду Джулиусу и Ардему Патапутяну за изучение реакций живых организмов на температуру и прикосновения.

5 октября стали известны имена обладателей премии по физике. Немец Клаус Хассельман и американец Сюкуро Манабе удостоились награды за физическое моделирование климата Земли. Итальянец Джорджо Паризи получил премию за открытие того, как беспорядочность и флуктуации взаимодействуют в физических системах – в масштабах от атомных до планетарных.