Нобелевская премия по химии была присуждена за инструменты для создания молекул

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В этом году Нобелевская премия по химии присуждена за инструменты для создания молекул. Об этом сообщает Нобелевский комитет Шведской королевской академии наук.

Премию получили американцы Каролин Бертоцци и Барри Шарплесс, а также датчанин Мортен Мелдал.

В комитете отметили, что ученые стали лауреатами за "развитие клик-химии и биоортогональной химии" – они внесли заметный вклад в функциональный способ построения молекул.

Ранее Владимир Путин заявил, что норвежский Нобелевский комитет в значительной мере обесценил значимость Нобелевской премии мира. Глава государства раскритиковал, в частности, вручение награды бывшему президенту США Бараку Обаме.

Путин отметил, что, несмотря на имеющиеся разногласия, сохраняет хорошее отношение ко всем коллегам, в том числе к Обаме. Однако он подчеркнул, что не понимает, за что экс-лидер Соединенных Штатов был удостоен Нобелевской премии.

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