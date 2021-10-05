Юлия Пересильд и Клим Шипенко отправятся в космос для съемок фильма

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко отправятся на Международную космическую станцию для съемок фильма. Картину с рабочим названием "Вызов" называют первым в истории художественным фильмом, который будет снят на орбите.
Лента расскажет о женщине-враче, которая отправится на МКС, чтобы спасти космонавта. Вылет пилотируемого корабля "Союз МС-19" запланирован на 5 октября с космодрома Байконур. Его пуск ракетой-носителем "Союз-2.1а" намечен на 11:55:02 по московскому времени.
Перед полетом съемочная группа прошла специальную подготовку: испытания на центрифуге, вибростенде, ознакомительно-тренировочные полеты на самолете в условиях невесомости.
Процесс подготовки к полету и запуск космического корабля покажут в прямом эфире в "Москино Космос" и на Первом канале.
Вместе со съемочной группой на МКС также отправится космонавт Антон Шкаплеров. Он назначен командиром экипажа.
Планируется, что съемочная группа проведет на орбите 12 дней. Вернуться на Землю Пересильд и Шипенко поможет космонавт Олег Новицкий, который находится на МКС с весны.
Первый в истории киноэкипаж отправляется в космос
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: