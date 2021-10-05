Юлия Пересильд и Клим Шипенко отправятся в космос для съемок фильма

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко отправятся на Международную космическую станцию для съемок фильма. Картину с рабочим названием "Вызов" называют первым в истории художественным фильмом, который будет снят на орбите.

Лента расскажет о женщине-враче, которая отправится на МКС, чтобы спасти космонавта. Вылет пилотируемого корабля "Союз МС-19" запланирован на 5 октября с космодрома Байконур. Его пуск ракетой-носителем "Союз-2.1а" намечен на 11:55:02 по московскому времени.

Перед полетом съемочная группа прошла специальную подготовку: испытания на центрифуге, вибростенде, ознакомительно-тренировочные полеты на самолете в условиях невесомости.

Процесс подготовки к полету и запуск космического корабля покажут в прямом эфире в "Москино Космос" и на Первом канале.

Вместе со съемочной группой на МКС также отправится космонавт Антон Шкаплеров. Он назначен командиром экипажа.

Планируется, что съемочная группа проведет на орбите 12 дней. Вернуться на Землю Пересильд и Шипенко поможет космонавт Олег Новицкий, который находится на МКС с весны.

