Депутат МГД Артемьев: Москва помогает развить научный потенциал с малых лет

Фото: Юлия Евсеева

Москва – это огромный научный кластер, где сосредоточены лучшие университеты, научно-исследовательские институты, технологические компании. Чтобы выращивать новые научные кадры в том числе для космической отрасли и передавать этот уникальный опыт, нужно с детства увлекать наукой. Об этом заявил депутат Мосгордумы, летчик-космонавт, Герой России Олег Артемьев, выступая на "КосмоФесте" в районе Бирюлево Восточное.

"Москва – один из ведущих научных центров мира. В столице изучают искусственный интеллект, проводят исследования космического пространства, создают космические аппараты и так далее. Инновационные технологии внедряются в различных сферах, чтобы наша жизнь стала еще комфортнее. Чтобы не снижать, а только наращивать темпы, нам важно вырастить нашу научную смену, которой мы передадим наши знания и наработки", – отметил Артемьев.

Он отметил, что для этого нужно с малых лет увлекать детей наукой. И один из важных проектов, который реализуется для этого в стране, – научные детские площадки.

"Сегодня в столице активно развивается образовательная система, строятся новые школы и университеты. Здорово, что при этом не забывают и о самых маленьких – ребятах, которые знакомятся с новыми научными достижениями прямо во дворах во время прогулок. Мы работаем над тем, чтобы такие площадки появились в Южном округе столицы и были посвящены космической тематике", – подчеркнул Артемьев.

Для юных гостей "КосмоФеста" была организована развлекательно-познавательная программа с химическим и Тесла-шоу, станцией подготовки космонавтов и криоэкспериментов, различными мастер-классами, квизом, а также с шоу мыльных пузырей и космодискотекой.

В ЮЗАО состоялся первый детский научный фестиваль "Совершай открытия!". Для детей и родителей придумали более полутора десятков площадок и активностей, объединенных темой знаний, науки, технологий.

Например, желающих познакомили с основами программирования и принципами работы роботов, они сами создавали роботов и учились ими управлять. В свою очередь, на площадке "виар-зона" они отправлялись в другую реальность в VR-очках и с помощью красочных научно-популярных роликов в формате 360.