Ученые придумали технологию мгновенной разморозки автостекол

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Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Ученые Красноярского научного центра Сибирского отделения РАН разработали технологию, позволяющую мгновенно размораживать автомобильные стекла по всей площади, сохраняя при этом их полную прозрачность. Об этом сообщает газета "Известия".
По словам старшего научного сотрудника учреждения Станислава Хартова, на пластиковую пленку наносится тонкий слой биоразлагаемого полимера, который может растворяться в воде. Затем заготовку помещают в специальную камеру под воздействие горячего воздуха. В итоге поверхностный слой покрывается сетью ячеек, ограниченных глубокими трещинами. Получившийся шаблон называют самоорганизующимся, так как для него задают только внешние условия, а ячейки произвольной формы он образует самостоятельно.
После этого на заготовку напыляют металл: он заполняет все углубления между ячейками и оседает на их поверхности. В конце материал покрывают прозрачным слоем одностенных углеродных нанотрубок.
Получившуюся пленку можно использовать в производстве автомобильных стекол с функцией электроподогрева. В настоящее время для этого применяют молибденовые нити, которые видны невооруженным глазом, а новое изобретение оставляет стекло полностью прозрачным, значительно быстрее нагреваясь за счет уменьшения диэлектрических промежутков.
Кроме того, ученые не исключают, что новый материал может использоваться для создания теплых стекол в помещениях, а также в области автомобильного тюнинга. Отмечается, что новинка более выгодна по цене, чем импортные аналоги. Сейчас закончен исследовательский этап работы, уже созданы несколько рабочих прототипов.
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