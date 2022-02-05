Ученый рассказал, возможно ли адаптировать российские вакцины под новые штаммы

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Вакцинный штамм, который используется в российских вакцинах против коронавируса, пока соответствует циркулирующим эпидемическим вариантам COVID-19.

Об этом рассказал директор Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии Г. П. Сомова Роспотребнадзора Михаил Щелканов.

"Но мы понимаем, что рано или поздно появится так называемый эскейп-мутант, который начнет избегать действия вакцин. Но и здесь ничего страшного нет, потому что современные технологии – опять говорю про российские вакцины – позволяют легко заменить вакцинный штамм", – приводит слова ученого РИА Новости.

Щелканов подчеркнул, что новый "Омикрон-штамм" продолжает контролироваться и подавляться иммунитетом, вызванным существующими в России вакцинами от COVID-19.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что вакцину против коронавируса можно адаптировать под штамм "Омикрон" без образца нового варианта инфекции. По словам ученого, для этого нужно знать последовательность, которую можно синтезировать.