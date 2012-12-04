В бывшем павильоне "Космос" на ВВЦ создадут макет исследовательской станции на Марсе. Проект будет включать интерактивную экспозицию, игровую площадку и образовательную лабораторию.

Посетители павильона №32 узнают много интересного о самом Марсе и истории его изучения людьми, проектах преобразования планет и их спутников для жизни человека, передает РИА Новости. "Слетать" на Красную планету можно будет с 11 декабря.

Через некоторое время в павильоне создадут имитацию пункта добычи ресурсов и медицинский отсек, а также метеорологический блок.

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