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04 декабря 2012, 16:08

Наука

На ВВЦ создадут макет исследовательской станции на Марсе

В бывшем павильоне "Космос" на ВВЦ создадут макет исследовательской станции на Марсе. Проект будет включать интерактивную экспозицию, игровую площадку и образовательную лабораторию.

Посетители павильона №32 узнают много интересного о самом Марсе и истории его изучения людьми, проектах преобразования планет и их спутников для жизни человека, передает РИА Новости. "Слетать" на Красную планету можно будет с 11 декабря.

Через некоторое время в павильоне создадут имитацию пункта добычи ресурсов и медицинский отсек, а также метеорологический блок.

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