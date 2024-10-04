Астроном Богачев: полярное сияние может произойти в Москве в ночь на 6 октября

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В Москве может появиться возможность наблюдать над городом полярное сияние в ночь на 6 октября, рассказал профессор Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук Сергей Богачев.

"Вспышки (на Солнце. – Прим. ред.) такой силы происходят, конечно, редко. Часть из них действительно сопровождается полярными сияниями. Однако для возникновения этого атмосферного явления необходимы условия. В целом, последняя вспышка является благоприятной для полярных сияний", – передает Агентство "Москва" слова ученого.

Эксперт подчеркнул, что также присутствует вероятность полярного сияния на Центральным регионом.

Между тем глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов предупредил о резком похолодании в столице в предстоящие выходные. В беседе с News.ru он отметил, что в Москву в субботу, 5 октября, придут кратковременные дожди.

"Днем в столице будет 14–16 градусов, в области – 11–16 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 7–9 градусов. В воскресенье, 6 октября, дневная температура также не поднимется выше 15 градусов", – уточнил синоптик.

Ожидается юго-западный и западный ветер, а также снижение атмосферного давления. Тепло вновь вернется в Москву в понедельник, 7 октября, отметил синоптик. В этот день прогнозируется 18 градусов.

Магнитные бури, временами сильные, будут продолжаться на Земле по меньшей мере трое суток. По прогнозам, они закончатся только 7 октября. При этом в ночь с 3 на 4 октября магнитосфера Земли оставалась в спокойном состоянии вопреки прогнозам.

