В Новодевичьем монастыре обнаружили остатки стен времен Бориса Годунова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Остатки стен времен Бориса Годунова обнаружили ученые в Новодевичьем монастыре, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Института археологии РАН.
"Благодаря находке стало известно, как менялся монастырь. Оказалось, что первоначально он занимал гораздо меньшую площадь",– говорится в сообщении.
Также ученые выяснили, что во время Бориса Годунова монастырь был окружен небольшим рвом и каменной стеной. Кроме того, южнее Больничных палат был обнаружен фрагмент башни, которую разобрали при строительстве новой ограды во время правления царевны Софьи.
"Угловая башня ограды была граненой и довольно крупной, о чем говорят отверстия от свай, сохранившиеся в песчаном грунте. Длина ее широкой грани превосходит 4 метра, ширина стены башни в основании была близка одной сажени (2,16 метра), а диаметр окружности достигал 10-11 метров", – сообщили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что предметы быта XIV–XVI веков, которые археологи обнаружили на месте нынешнего парка "Зарядье", отреставрировали и теперь передадут в музеи. Среди найденных артефактов – бронзовая накладка на одежду в виде двух волков, а также фрагменты бронзового зеркала и браслета.
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