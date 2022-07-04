В Роспатенте перечислили основные направления для изобретений ученых РФ

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Медицина, фармакология и биотехнологии в медицине стали основными сферами науки и техники для заявок на изобретения среди россиян в 2021 году. Об этом сообщает RT со ссылкой на Роспатент.

В ведомстве также отметили популярность сфер IT-технологий, космических и навигационных технологий, летательных аппаратов, железнодорожного транспорта, систем связи и суперкомпьютеров.

Отмечается, что в 2021 году "Росатом", НМИЦ "Микрохирургия глаза" имени академика С. Н. Федорова, "Татнефть" и Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ стали лидерами по числу заявок на изобретения.

Роспатент также сообщил, что среди образовательных учреждений наибольшую активности проявили Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева, Волгоградский государственный технический университет и Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина.

Ранее сообщалось, что биологически активная добавка (БАД) к пище для восстановления после коронавируса, пористые стеклокерамические материалы, астралены названы наиболее значимыми изобретениями в России в 2022 году.

Как пояснили во Всероссийском обществе изобретателей и рационализаторов (ВОИР), биодобавка позволяет повысить защитные функции клеточной мембраны, а также способствует борьбе с вирусами и бактериями, являясь сильным природным антиоксидантом.

В свою очередь, пористые стеклокерамические материалы отличаются высокой прочностью, низкой теплопроводностью, негорючестью, экологичностью, за счет чего они могут широко использоваться в промышленном и гражданском строительстве.

