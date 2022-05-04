Командование МКС перейдет к российскому космонавту Артемьеву в среду

Фото: телеграм-канал "Роскосмоса"

Церемония смены командования состоится на борту Международной космической станции (МКС) в среду, 4 мая, сообщает NASA.

Действующий командир МКС астронавт Том Маршберн должен вернуться на Землю с экипажем корабля Crew Dragon-3 на текущей неделе. Он передаст командование станцией космонавту "Роскосмоса" Олегу Артемьеву.

Группа российских космонавтов прибыла на МКС 18 марта на корабле "Союз МС-21". Их возвращение на Землю запланировано на конец сентября 2022 года.

Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос "Дмитрий Рогозин заявил, что решение о прекращении работы России на Международной космической станции уже принято, По словам главы "Роскосмоса", соответствующие предложения направлены правительству и президенту.

