Космонавты РФ завершили второй за время экспедиции выход в открытый космос

Фото: roscosmos.ru
Космонавты Денис Матвеев и Олег Артемьев завершили второй за время экспедиции выход в открытый космос. Трансляция велась на сайте "Роскосмоса".
Они выполнили ряд задач, в том числе проконтролировали первую работу манипулятора ERA. Накануне космонавты сняли с него чехлы экранно-вакуумной теплоизоляции и разблокировали механизмы захвата. После этого было совершено первое движение манипулятором.
Внекорабельная деятельность стартовала в 17:58 по московскому времени в четверг, 28 апреля. В открытом космосе Артемьев и Матвеев провели 7 часов 42 минуты.
Во время выхода космонавты развернули в открытом космосе копию Знамени Победы. Инициатива принадлежит Олегу Артемьеву. Он озвучил эту идею еще несколько дней назад. Специалисты Центра управления полетами произвели расчеты, чтобы выбрать наиболее удобный для раскрытия знамени момент.
Группа российских космонавтов прибыла на МКС 18 марта на корабле "Союз МС-21". Их возвращение на Землю запланировано на конец сентября 2022 года.
Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин анонсировал запуск легкой ракеты "Ангара-1.2". Он состоится впервые с 2014 года. Тогда в качестве стартовой площадки выступал космодром Плесецк. Новые испытания проведут на Восточном.
Российские космонавты впервые запустили на МКС европейский манипулятор ERA
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: