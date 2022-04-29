Космонавты РФ завершили второй за время экспедиции выход в открытый космос

Фото: roscosmos.ru

Космонавты Денис Матвеев и Олег Артемьев завершили второй за время экспедиции выход в открытый космос. Трансляция велась на сайте "Роскосмоса".

Они выполнили ряд задач, в том числе проконтролировали первую работу манипулятора ERA. Накануне космонавты сняли с него чехлы экранно-вакуумной теплоизоляции и разблокировали механизмы захвата. После этого было совершено первое движение манипулятором.

Внекорабельная деятельность стартовала в 17:58 по московскому времени в четверг, 28 апреля. В открытом космосе Артемьев и Матвеев провели 7 часов 42 минуты.

Во время выхода космонавты развернули в открытом космосе копию Знамени Победы. Инициатива принадлежит Олегу Артемьеву. Он озвучил эту идею еще несколько дней назад. Специалисты Центра управления полетами произвели расчеты, чтобы выбрать наиболее удобный для раскрытия знамени момент.

Группа российских космонавтов прибыла на МКС 18 марта на корабле "Союз МС-21". Их возвращение на Землю запланировано на конец сентября 2022 года.

Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин анонсировал запуск легкой ракеты "Ангара-1.2". Он состоится впервые с 2014 года. Тогда в качестве стартовой площадки выступал космодром Плесецк. Новые испытания проведут на Восточном.

