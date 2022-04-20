Рогозин назвал сроки начала поставок ракет "Сармат" в РВСН

Фото: Минобороны России

Поставки серийных межконтинентальных баллистических ракет "Сармат" в Ракетные войска стратегического назначения начнутся осенью. Об этом глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин написал в своем телеграм-канале.

Поставки планируют начать после завершения летно-конструкторских испытаний ракет.

Ранее ракету "Сармат" запустили с космодрома Плесецк. Проведенный пуск – первый в программе государственных испытаний. Его задачи выполнены в полном объеме. Подтверждены расчетные характеристики на всех этапах ее полета.

