Орбиту МКС скорректируют из-за угрозы космического мусора

Фото: nasa.gov

Международная космическая станция (МКС) в пятницу, 3 декабря, проведет маневр по уклонению от космического мусора. Об этом сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Предварительно, 3 декабря в 10:58 по московскому времени планируется маневр уклонения МКС для предотвращения опасного сближения с фрагментом РН "Пегас" США", – написал он в своем телеграм-канале.

Рогозин уточнил, что американская ракета была выведена на орбиту в 1994 году.

Ранее в "Роскосмосе" сообщили, что минимальное сближение объекта с МКС на дистанцию 5,4 километра ожидается в 13:33 по московскому времени 3 декабря.

