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Магнитная буря на Земле может обновить рекорд по продолжительности 2017 года, когда геомагнитные возмущения продолжались 69 часов. Об этом сообщает пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

По словам ученых, длительность магнитной бури составляет уже около 66 часов. При этом индекс, обозначающий состояние магнитного поля, спустился на желтый уровень после 36 часов от начала явления и находится на этой отметке до сих пор.

"По некоторым данным, к Земле в течение суток пришел еще один более слабый выброс вещества, который и поддержал давление солнечного ветра на магнитосферу Земли", – говорится в сообщении.

После всплеска активности 1 июня буря пришла к состоянию штиля. При этом, согласно математическим моделям, ситуация вскоре стабилизируется, заявили специалисты.

Если же магнитная буря побьет рекорд 2017 года и продлится более 66 часов, то следующим уровнем поддержки станут возмущения 2005 года, когда явление продолжалось на протяжении 75 часов, уточнила пресс-служба.

В ночь на 31 мая на Солнце зарегистрировали самый крупный в этом году выброс плазмы, направленный в сторону Земли. Выброс произошел в результате сильной солнечной вспышки уровня M8.2. Его мощность несколько уступала аналогичным событиям прошлого года, происходившим в мае.