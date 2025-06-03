NatComms: в центре Марса может пахнуть тухлыми яйцами из-за наличия серы

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Ядро Марса может источать запах тухлых яиц из-за большого наличия серы на планете. Такое предположение сделали американские ученые из NASA после проведенного исследования, опубликованного в научном журнале Nature Communications (NatComms).

В рамках изучения выяснилось, что ядро Марса сформировалось гораздо быстрее, чем у Земли, – всего за несколько миллионов лет. По мнению ученых, процесс ускорился благодаря тому, что расплавленные железо и сульфиды никеля проникали через твердые породы к центру планеты.

Уточняется, что формирование планетарного ядра обычно занимает миллиарды лет. За этот промежуток тяжелые элементы, среди которых железо и никель, постепенно перемещаются к центру, в результате чего недра планеты остаются в расплавленном состоянии из-за радиоактивного тепла.

Однако анализ марсианских метеоритов свидетельствует о том, что ядро Красной планеты сформировалось практически сразу после образования Солнечной системы.



Специалисты из Космического центра имени Джонсона, находящегося в ведении NASA, под руководством Сэма Кроссли провели серию опытов, имитирующих условия, существовавшие на раннем Марсе. В ходе экспериментов образцы пород, содержащих серу, были нагреты до температуры 1 020 градусов, что позволило сульфидам железа и никеля расплавиться и проникнуть через микротрещины в твердой породе.

Новые исследования метеоритов подтвердили давнюю гипотезу, поскольку содержание платиновых металлов в них совпало с результатами экспериментов. Это указывает на то, что аналогичные процессы могли происходить и на других телах Солнечной системы. Ожидается, что новые данные помогут ученым лучше понять эволюцию планет и их магнитных полей.

Ранее космический телескоп Джеймс Уэбб впервые запечатлел полярные сияния на Нептуне. Сведения для создания изображения были получены в июне 2023 года при помощи спектрографа ближнего инфракрасного диапазона Уэбба. К изображению планеты астрономы также получили спектр для характеристики состава и измерения температуры ионосферы.

В результате было установлено, что активность полярных сияний на Нептуне отличается. Ученые считают, что это может быть связано с тем, что магнитное поле планеты наклонено на 47 градусов относительно ее оси вращения.